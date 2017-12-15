Суд в РФ приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу приговорил к 8 годам заключения в колонии строгого режима бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева за получение взятки в $2млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Признать Улюкаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в резолютивной части приговора судьи Ларисы Семеновой.

А.Улюкаев был взят под стражу в зале суда.

Суд посчитал, что только реальное лишение свободы А.Улюкаева обеспечит восстановление справедливости.

Суд также назначил экс-министру дополнительное наказание в виде штрафа в размере более 130 млн рублей. Кроме того, согласно приговору, А.Улюкаеву запрещено занимать должности в органах госвласти и госкорпорациях в течение 8 лет после отбывания наказания.

Данное наказание является минимальным сроком заключения по его обвинению (ч.6 ст. 290 УК РФ), которое предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет.

Принимая решение, судья Лариса Семенова учла возраст, состояние здоровья, наличие многочисленных наград, благодарностей, а также положительные характеристики А.Улюкаева как смягчающее обстоятельство, наличие у него малолетних детей и пожилых родителей на иждивении.

В свою очередь А.Улюкаев сказал, что продолжает надеяться на своё оправдание.

"Приговор мне понятен", - сказал он в пятницу в Замоскворецком суде Москвы, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Пока конвой надевал на него наручники и перемещал в судебную "клетку", бывший министр сказал, что считает приговор "несправедливым".

При этом он отметил, что "продолжает надеяться".