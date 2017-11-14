Сын Трампа вел секретную переписку с ресурсом WikiLeaks - СМИ

Сын нынешнего президента США Дональд Трамп-младший и сайт WikiLeaks вели активную переписку. Об этом сообщает американское издание The Atlantic, которое получило доступ к этой переписке.

Издание утверждает, что сын Трампа контактировал с WikiLeaks с октября 2016- го по крайней мере до июля 2017 года.

Письма передали адвокатам Трампа-младшего и в комитеты Конгресса, которые ведут расследование о вмешательство РФ в выборы США.

Следователи не считают, что правительство России с помощью WikiLeaks распространяло информацию, полученной в результате хакерских действий.

WikiLeaks активно привлекая к сотрудничеству Трампа-младшего, сделав ряд запросов, в том числе просил предоставить налоговые декларации Трампа, призывал его кампанию в день выборов отклонить результаты голосования как якобы сфальсифицированные. Также WikiLeaks просил, чтобы избранный президент США рекомендовал Австралии назначить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа послом в ООН, сообщает издание.

В июле СМИ сообщили о встрече сына Трампа в 2016 году с российским юристом Натальей Весельницкой якобы ради получения компромата на кандидата- демократа Хиллари Клинтон. Встреча не была тет-а-тет. Также в ней принимали участие зять Трампа Джаред Кушнер, политтехнолог Пол Манафорт и другие. Вскоре после публикации в Белом доме заявили, что на встрече говорили о проблеме с запретом на усыновление детей из РФ и законе Магнитского.