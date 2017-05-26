Теракт на стадионе в Манчестере готовился в течение года - The Times

Подозреваемый в теракте на стадионе в Манчестере планировал нападение как минимум в течение года. Об этом сообщает The Times. По данным издания, 22-летний Салман Абеди год назад открыл счет в банке, средства из которого потратил на покупку гвоздей и винтов, которыми позже была начинена взрывчатка. С целью скрыться от подозрений и внимания со стороны правоохранительных органов он совершил две поездки в пригороды Манчестера, где купил необходимые материалы. Также собеседники издания отмечают, что после этого в середине апреля Абеди на некоторое время уехал в Ливию. Жертвами теракта в Манчестере стали 22 человека. Напомним, В Британии полиция задержала уже восемь подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере. "Этим утром (25 мая) мы проводили обыски по адресу в районе Витингтона, один человек был задержан. По предварительным данным, он причастен к атакам на Манчестер арене, расследование продолжается. Другой человек был задержан в Манчестере сегодня утром в связи с расследованием", - говорится в сообщении.

