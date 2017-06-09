Тереза Мэй переизбрана в парламент Великобритании

Лидер британской Консервативной партии Тереза Мэй на досрочных парламентских выборах за главу правительства в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир получила более 37 тысяч голосов. Об этом сообщает CNN. В Палате общин также остались три ключевых члена правящего кабинета консерваторов - министр финансов Филип Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр обороны Майкл Фэллон. Этот результат гарантировал премьер-министру и главе Консервативной партии победу. "Мы ожидаем итоговых результатов, стране нужен период стабильности и, какими бы ни были результаты, Консервативная партия гарантирует, что мы выполним наши обязательства и обеспечим эту стабильность", - заявила Мэй.

