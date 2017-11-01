Трамп хочет ужесточить систему выдачи грин-карт

Президент США Дональд Трамп после теракта в Нью-Йорке, который предположительно совершил уроженец Узбекистана, раскритиковал программу розыгрыша виз, дающих право на получение грин-карты - статуса постоянного жителя США, а также призвал к изменениям в визовой лотерее. Об этом глава американского государства написал в Twitter. "Террорист прибыл в нашу страну по так называемой Диверсификационной лотерее, прелести Чака Шумера (сенатора от Демократической партии). Я хочу реальных заслуг. Мы боремся за иммиграцию на основании реальных заслуг, больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать более крепкими и умными", - написал Трамп.

31 октября на Манхэттене в Нью-Йорке неизвестный на пикапе выехал на велодорожку, на которой находились люди. Полиция рассматривает наезд автомобиля на людей как террористический акт. Сообщается, что число погибших в результате теракта увеличилось до восьми человек.

