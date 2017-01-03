Трамп обсудит кибератаки, послужившие поводом для новых санкций США против России, с разведслужбами

Избранный президент США Дональд Трамп в ближайшие день-два встретится с представителями американских разведслужб для прояснения ситуации вокруг кибератак, якобы осуществлявшихся в период президентских выборов, заявила журналистам во вторник советник Д.Трампа Келлиэнн Конуэй.

Как передает NBC, встреча пройдет в Нью-Йорке.

Кроме того, 5 января в 9:30 по местному времени в Вашингтоне (16:30 кв) сенатор Джон Маккейн проведет слушания комитета Конгресса по делам вооруженных сил, в которых примут участие директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, директор Агентства национальной безопасности, адмирал Майк Роджерс и замминистра обороны по вопросам разведки Марсель Леттре. Слушания также будут посвящены вопросам кибератак и потенциальной роли России в них.

В прошлый четверг США ввели новые антироссийские санкции за вмешательство хакеров в ход выборов президента США, якобы имевшее место при поддержке РФ.

В частности, санкции подразумевают закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".

Кроме того, госдепартамент объявил 35 российских дипломатов, работавших в Вашингтоне и Сан-Франциско, персонами нон грата, 29 декабря им было предписано покинуть США в течение 72 часов.