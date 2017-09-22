Трамп отреагировал на информацию о вмешательстве РФ в выборы через Facebook

Президент США Дональд Трамп считает информацию о возможном вмешательстве РФ в выборы США через Facebook мистификацией

Об этом он написал в своем Twitter, сообщает "ДС".

"Мистификация по России продолжается, теперь это реклама на Facebook. А как насчет полностью предвзятого и нечестного освещения в СМИ в пользу жуликоватой Хиллари?", - написал Трамп.

Напомним, 6 сентября директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявил, что в течение двух лет связанные с Россией аккаунты покупали рекламу в соцсети, которая носила политический характер. Представители Facebook сообщили, что они проследили продажу рекламы на общую сумму $ 100 тыс. Было обнаружено, что 3300 рекламных объявлений имели следы, которые вели именно к российской компании.

Как известно, компания Facebook передала спецпрокурору США Роберту Мюллеру данные о продаже рекламных мест в социальной сети по запросам из России.

Комитет по разведке палаты представителей США запрашивает информацию о закупках политической рекламы в Facebook российской "фермой троллей" с целью повлиять на выборы в США. По материалам DsNews.