Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении государственного регулирования.

В документе говорится, что каждое федеральное ведомство должно будет создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами сокращения госрегулирования. Эти группы должны будут выяснить, какие элементы госрегулирования можно упростить, а от каких - отказаться.

Это решение является частью проводимой Д.Трампом реформы, направленной на упрощение и снижение государственного регулирования.

Ранее президент неоднократно заявлял, что чрезмерное регулирование со стороны государства "уничтожает рабочие места и вытесняет компании из страны". Он обещал решить эту проблему "очень быстро", отмечает BBC.

В конце января Д.Трамп подписал указ, призванный существенно сократить федеральные законодательные ограничения: при введении каждого нового правила ведомства должны отменять по два уже существующих.

В начале февраля президент США подписал еще один указ, в рамках которого министерство финансов должно пересмотреть принятый в 2010 году закон Додда-Франка об усилении мер регулирования финансового рынка страны.

Д.Трамп намерен сократить госрегулирование в сфере бизнеса на 75% для того, чтобы максимально упростить открытие новых бизнес-проектов и их развитие на территории США.