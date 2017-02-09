Президент США Дональд Трамп предлагает увеличить финансирование НАТО. Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, комментируя инициативы Трампа по реформированию Альянса, сообщает "112 Украина". Как отмечается, Геттемюллер сегодня провела встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, в ходе которой, в частности, отметила, что увеличение взносов стран-членов НАТО поможет увеличить также помощь, оказываемую Украине. "Президент Трамп не хотел снизить финансирование, он хотел наоборот, поощрить всех союзников, чтобы они повысили свои расходы, выделяемые сейчас 2%, например, ВВП на оборону. Те страны должны поднять свои расходы на оборону, свои инвестиции в оборону, предоставлять дополнительные ресурсы...Я ожидаю, что больше будет ресурса в нашем распоряжении. Я не знаю, какой процент будет предоставляться Украине...", - сказала Геттемюллер.

