Трамп призвал к соблюдению суверенитета государств, включая Украины

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН призывал страны уважать и соблюдать суверенитет государств, включая и Украину.

Так, американский лидер отметил: "Если мы хотим сделать условия лучше для своих граждан, если мы стремимся к тому, чтобы история подтвердила нашу правоту, мы должны выполнить свой суверенный долг перед теми людьми, которых мы добросовестно представляем. Необходимо ограждать свои страны, их интересы и будущее, необходимо отвергать угрозы в отношении суверенитета, начиная от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны отстаивать уважение права, уважение границ и уважение культуры, мирного взаимодействия".

Также, он отметил, что государствам необходимо действовать совместно, "бороться с теми, кто угрожает нам хаосом, беспорядками и террором".

Трамп назвал бедствием для планеты "небольшую группу нерадивых режимов, нарушающих... принципы, на которых зиждется ООН". При этом он подчеркнул, что такие режимы "не уважают ни собственных граждан, ни суверенные права собственных стран".

Он добавил: "Если праведное большинство не будет выступать против зловещих немногих, то тогда победит зло".

Американский лидер уточнил, что США неизменно будут "другом мира, особенно другом для своих союзников".

Кроме того, он добавил: "Однако нельзя, чтобы нами злоупотребляли, чтобы в отношении нас заключали какие-то односторонние сделки, от которых США взамен вообще ничего не получает, и я, пока нахожусь у власти, буду отстаивать интересы США прежде всего". По материалам ДонПресс.