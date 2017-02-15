Трамп рассчитывает, что Россия займется "деэскалацией в Украине" и "вернет Крым"

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил во вторник, что президент США Дональд Трамп ждет от Москвы активного участия в деэскалации в Украине.

По словам Ш.Спайсера, Д.Трамп занимает "жесткую" позицию в отношении России: "Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация".

"Президент Трамп дал четко понять, что он ждет от России содействия в деэскалации ситуации в Украине и возвращения Крыма", - заявил Ш.Спайсер.

Он напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона в отношении Крыма.