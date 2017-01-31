Трамп уволил и.о. генпрокурора США за критику своего указа

Салли Йейтс отказалась защищать антимигрантский указ в суде.

Исполняющая обязанности и.о. министра юстиции США (генерального прокурора) Салли Йейтс уволена, написал в своем твиттере пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Несколькими часами ранее Салли Йейтс заявила, что министерство юстиции не будет защищать антимиграционный указ президента Дональда Трампа в суде. Она отметила, что не убеждена в законности распоряжения.

В заявлении Белого дома говорится, что Салли Йейтс "предала министерство юстиции, отказавшись исполнять законный указ, принятый с целью защитить граждан США".

На место Салли Йейтс назначена прокурор США по Восточному округу штата Вирджиния Дана Бенте.

Трамп 27 января подписал распоряжение, согласно которому на неопределенный срок приостанавливается прием беженцев из Сирии. Все остальные программы по приему беженцев приостановлены на 120 дней. Также указ запрещает въезд в США всем гражданам семи мусульманских стран на 90 дней.

После подписания указа в США прошли многотысячные акции протеста против решения Трампа. Сотни американских дипломатов намерены высказать протест против указа. С критикой миграционной политики нового президента выступил в том числе его предшественник - Барак Обама.

Указ Трампа оспаривается в нескольких судебных инстанциях. "Моя обязанность - гарантировать то, что позиция министерства юстиции в суде соответствует обязательству ведомства всегда добиваться правосудия и отстаивать справедливость", - писала Йейтс, объясняя сотрудникам ведомства свое решение.

Салли Йейтс была заместителем генпрокурора, когда эту должность занимала Лоретта Линч. После отставки президента Барака Обамы Линч также оставила должность. Трамп попросил Йейтс временно исполнять обязанности генпрокурора, пока номинированный им Джеф Сешнс проходит процедуру утверждения его кандидатуры в Конгрессе.