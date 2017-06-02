Президент США Дональд Трамп в первые дни своего президентства хотел снять санкции с Российской Федерации, передает Yahoo News со ссылкой на источники. Сообщается, что в первые недели президентства Трампа бывшие чиновники администрации Барака Обамы и Госдепартамент препятствовали попыткам команды Трампа нормализовать отношения с Россией. В то же время члены администрации нового президента поручили Госдепу разработать предложения по снятию экономических санкций. Такой поворот привел к тому, что чиновники Госдепа начали лоббировать закон, который позволит заблокировать возможную отмену санкций против РФ. "В Белом доме было серьезное рассмотрение вопроса об отмене санкций в одностороннем порядке", - отметил бывший главный координатор США по политике санкций Дэн Фрид. Бывший помощник госсекретаря при администрации Обамы Том Малиновски подтвердил, что лоббировал принятие закона после того, как узнал, что Трамп намерен отменить санкции.

