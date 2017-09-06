Трамп ввел режим ЧС в трех регионах США из-за урагана "Ирма"

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайно ситуации (ЧС) в ассоциированном с США Пуэрто-Рико, в штате Флорида и на Виргинских островах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает издание The Hill.

"Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уполномочено определять, привлекать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, и во Флориде начата эвакуация в связи с приближением урагана. Кроме того, в штате мобилизовали 7 тыс. служащих национальной гвардии.