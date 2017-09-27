Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если США используют силу против Северной Кореи, то это будет "разрушительным" для Пхеньяна. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters. В то же время Трамп отметил, что военное вмешательство не является первым вариантом, который рассматривает Вашингтон, чтобы помешать КНДР вести свою ядерную и ракетную программу. "Мы полностью готовы ко второму варианту (применение военной силы, - ред.), не предпочтительный вариант. Но, если мы выберем его, он будет разрушительным, я говорю вам, разрушительным для Северной Кореи. Это называется военный вариант. Если нам придется, мы его примем", - заявил президент США. Напомним, во вторник Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против 8 банков Северной Кореи. "Новые санкции США коснутся 8 северокорейских банков и 26 банковских работников, проживающих за рубежом", - сообщили во вторник в администрации президента США Дональда Трампа.

