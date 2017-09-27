Трамп заявил, что если США используют силу против Северной Кореи, то это будет "разрушительным" для Пхеньяна
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если США используют силу против Северной Кореи, то это будет "разрушительным" для Пхеньяна. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters. В то же время Трамп отметил, что военное вмешательство не является первым вариантом, который рассматривает Вашингтон, чтобы помешать КНДР вести свою ядерную и ракетную программу. "Мы полностью готовы ко второму варианту (применение военной силы, - ред.), не предпочтительный вариант. Но, если мы выберем его, он будет разрушительным, я говорю вам, разрушительным для Северной Кореи. Это называется военный вариант. Если нам придется, мы его примем", - заявил президент США. Напомним, во вторник Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против 8 банков Северной Кореи. "Новые санкции США коснутся 8 северокорейских банков и 26 банковских работников, проживающих за рубежом", - сообщили во вторник в администрации президента США Дональда Трампа.