Трамп заявляет о введении "дополнительных серьезных" санкций против Пхеньяна

В среду против КНДР будут введены новые санкции, заявил президент США Дональд Трамп.

"Только что я разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу провокационных действий Северной Кореи. Сегодня против Северной Кореи будут введены дополнительные серьезные санкции. Этой ситуацией будут заниматься!" - написал президент на своей странице в "Твиттере".

В ночь на среду Северная Корея впервые с сентября провела ракетные испытания. Пхеньян объявил о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая способна достичь любого района на территории США.