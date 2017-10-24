Туск допускает отмену решения о выходе Великобритании из ЕС

Глава Европейского совета Дональд Туск допускает отмену решения о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом он заявил выступая на заседании Европарламента в Страсбурге, сообщает DW. Так, по словам Туска, переговоры по Brexit могут завершиться решением отказаться от выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, существует еще два варианта развития событий: переговоры могут завершиться заключением "хорошей сделки" по Brexit или нерегулируемым выходом Великобритании из ЕС "без сделки". "Каким из трех вариантов завершатся переговоры, зависит от Лондона", - отметил Туск. Напомним, ранее Туск сообщал, что лидеры стран Европейского союза согласились на переход ко второму этапу переговоров по выходу Великобритании из ЕС (Brexit). Отметим, второй этап переговоров по Brexit затронет структуру будущих отношений ЕС с Великобританией и переходный период в них. Первый этап заключался в согласовании прав граждан, ирландской границы и урегулировании финансовых обязательств Британии перед ЕС.

