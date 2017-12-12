Устроивший взрыв в Нью-Йорке выбрал место теракта, подражая атаке в Европе на рождественской ярмарке

Подозреваемый в организации взрыва в районе автовокзала Порт-Аторити на Манхэттене в Нью-Йорке Акайед Уллах "вдохновлялся" произошедшим в 2016 году в Берлине терактом на рождественском базаре на Брайтшайдплац, пишет газета The New York Times.

По информации издания, А.Уллах сообщил следователям, что выбрал место теракта по плакатам на тему рождества, вдохновившись атакой в Европе на рождественской ярмарке.

Как рассказал подозреваемый, он взорвал бомбу в качестве мести за авиаудары США по объектам ИГИЛ в Сирии и других местах, пишет издание со ссылкой на нескольких представителей правоохранительных органов.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил CNN, что причина, по которой А.Уллах решил совершить теракт в Нью-Йорке, - это недавние действия Израиля в Газе.

Пресс-секретарь американского министерства внутренней безопасности Тайлер Хоултон заявил, что задержанный А.Уллах въехал в США по предъявлению паспорта с семейной иммиграционной визой F43 в 2011 году.

"DHS может подтвердить, что подозреваемый был допущен в Соединенные Штаты после представления паспорта с визой иммиграционной семьи семейства F43 в 2011 году", - сказал он. Белый дом также подтвердил эту информацию. Подозреваемый является 27-летним уроженцем Бангладеш.

По данным CNN, "совсем недавно А.Уллах проводил электротехнические работы недалеко от (автовокзала) Port Authority со своим братом", с которым, как отмечает телеканал, подозреваемый живет в одном доме. По словам одного из соседей, А.Уллах "совсем не был дружелюбным".

В полиции сообщили, что в ходе расследования власти хотят провести беседы с братом А.Уллаха и другими членами семьи.

В понедельник в результате взрыва на автовокзале Нью-Йорка пострадали четыре человека, в том числе ранения получил подозреваемый в подготовке взрыва А.Уллах. Подозреваемый задержан, травмы пострадавших не представляют угрозу их жизням.

Полиция отмечает, что взрывное устройство, закрепленное на теле подозреваемого, детонировало преждевременно. Мэр города Билл де Блазио назвал этот инцидент попыткой теракта.