В аэропорту Лондона задержали подозреваемого в подготовке терактов

В лондонском аэропорту Станстед контртеррористическая полиция задержала мужчину по подозрению в подготовке террористических актов. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Скотланд-Ярд.

37-летнего мужчину задержали вечером, 23 мая, перед вылетом в Турцию. Мужчину доставили в полицейский участок на юге Лондона. Задержание не связано со взрывом в Манчестере.

Также правоохранители проводят обыски по двум адресам на севере Лондона.

Напомним, в Великобритании из-за теракта в Манчестере повысили уровень угрозы до критического. Тереза Мэй заявила, что "следующая атака может быть неизбежна". Теперь к охране крупных мероприятий привлекут военных.

Кроме этого, Мэй подтвердила сообщения полиции о том, что исполнителем теракта в Манчестере был 22-летний Салман Абеди, который родился в Великобритании. По ее словам, в стране может находиться "более широкая группа лиц, связанных с атакой".