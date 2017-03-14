В Британии палата лордов одобрила закон о запуске Brexit

В Великобритании палата лордов приняла в исходном виде законопроект, дающий правительству право начать процесс выхода страны из Европейского союза. Об этом сообщает BBC. Как отмечается, правительство внесло законопроект в парламент в конце января и настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. Нижняя палата одобрила предложение правительства, однако палата лордов, в которой у правительства нет большинства, в начале марта внесла в законопроект две поправки. Первая требовала гарантировать, что те граждане других стран ЕС, которые уже живут в Великобритании, смогут продолжать жить в стране на прежних условиях, независимо от исхода переговоров о выходе. Вторая поправка требует от правительства представить парламенту проект соглашения об условиях выхода до его подписания, с тем чтобы парламентарии могли высказать свои замечания и даже - в теории - отклонить его и обязать правительство добиться каких-то других условий. Сообщается, что с изменениями, внесенными лордами, законопроект вернулся в палату общин. Та рассмотрела их ранее в понедельник, по настоянию правительства изъяла обе поправки и отправила документ в изначальном виде обратно в верхнюю палату. Так, палата лордов большинством голосов проголосовала против новых поправок и тем самым одобрила законопроект в том виде, как его внесло правительство. Для вступления в силу закон еще должен быть одобрен королевой.

