В Брюсселе завершилась встреча лидеров Евросоюза с Трампом

В Брюсселе завершилась встреча президента Европейского Совета Дональда Туска, президента Европейского парламента Антонио Таяни, главы Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом. Так, сообщается, что на встрече также присутствовали министр обороны США Джеймс Меттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По итогам встречи Трамп, Туск и Юнкер не сделали никаких заявлений. Таяни сообщил, что встреча с Трампом прошла хорошо. "Общие точки соприкосновения найдены по вопросам борьбы с терроризмом, ИГИЛ и по отношению с Северной Кореей. Также, обсуждали промышленное и торговое сотрудничество, и ситуацию на ближнем востоке", - сказал Таяни. По его словам, вопросы России и Украины на встрече не поднимались. Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщает, что, по итогам встречи, у Туска и Трампа нет единого мнения на счет России.

Отметим, сегодня в Брюсселе проходит встреча глав стран НАТО. Переговоры Трампа с лидерами Евросоюза состоялись непосредственно перед ее началом.

