В Чикаго в кафе Starbucks произошла стрельба, есть погибшие

В четверг вечером, 2 ноября, в кафе Starbucks в окрестностях Чикаго произошла стрельба, в результате чего погиб один человек и ранены еще двое, включая 12-летнего мальчика. Об этом сообщает Chicago Tribune. Погибший оказался мужчиной 28 лет. 12-летний мальчик получил огнестрельное ранение и находится в детской больнице Энн и Роберт Х. Лурье в Чикаго. По словам врачей, его жизни сейчас ничего не угрожает. Второй раненый - мужчина 24 лет в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По данным полиции, стрельба произошла после того, как сделка с наркотиками пошла наперекосяк. Подозреваемый все еще на свободе. Напомним, 1 ноября в США неизвестный открыл стрельбу около универмага. Стрельба произошла вечером, около 18:30 по местному времени. По словам очевидцев, всего в супермаркете прозвучали около 30 выстрелов. В результате стрельбы погибли три человека. Два человека погибли на месте происшествия. Вскоре полиция задержала подозреваемого, известно, что ему 47 лет.

