В Дубае испытали первое в мире беспилотное летающее такси

Власти Дубая успешно испытали первое в мире беспилотное летающее такси, сообщает издание Gulf News.

В рамках испытаний аппарат, спроектированный и построенный германской компанией Volocopter, взлетел с площадки около парка Джумейра-Бич, поднялся в воздух на высоту около 200 метров, полетал в течение 5 минут и совершил мягкую посадку в точке вылета.

Правительство Дубая отмечает, что такое воздушное транспортного средство гораздо меньше вертолета, производит меньше шума и не так вредно для окружающей среды. Его планируется использовать для открытия первой в мире службы летающих такси.

Высота аппарата составляет порядка 2 метров, полет происходит за счет обода диаметром 6,7 метра, на котором закреплено 18 пропеллеров, вращающихся от электромотора. Он способен находиться в воздухе около 30 минут без подзарядки и развивать скорость до 60 км/ч.

Между тем указанный выше аппарат не является единственным в своем роде. Например, особое подразделение в составе Airbus разрабатывает собственное беспилотное такси и рассчитывает протестировать его в Орегоне уже в этом году.