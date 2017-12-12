В ЕС опубликованы новые научные стандарты для раннего выявления болезни Альцгеймера

Еврокомиссия опубликовала в понедельник единые для стран ЕС новые научные стандарты для раннего выявления болезни Альцгеймера.

Как отмечается в коммюнике Еврокомиссии, недавно разработанные стандарты позволят откалибровать диагностические инструменты для более точной диагностики и призваны способствовать разработке новых лекарств для борьбы с этим заболеванием.

Болезнь Альцгеймера вместе с другими формами деменции обходится Евросоюзу в 167,5 млрд евро ежегодно.

"Ранняя диагностика имеет ключевое значение для людей с болезнью Альцгеймера, поскольку раннее лечение может задержать развитие болезни и помочь этим людям дольше сохранять самостоятельность", - написал в этой связи комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витенис Андрюкайтис.

Болезнь Альцгеймера - это наиболее распространенный тип деменции, затрагивающий в ЕС 50 - 70%пациентов. Изучение мозга уже много лет является частью спонсируемых за счет союзного бюджета рамочных программ исследований и инноваций. На текущую программу фундаментальных и прикладных исследований "Горизонт 2020" выделено полмиллиарда евро.