В Испании Конституционный суд официально аннулировал декларацию о независимости Каталонии. Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее, 31 октября, Конституционный суд заблокировал провозглашение независимости Каталонии до вынесения окончательного решения по этому делу. Напомним, метсное издание El Pais сообщает, что в крупнейших городах Каталонии началась крупная забастовка, организованная профсоюзом Intersindical-CSC - протестующие перекрыли магистрали и заблокировали движение поездов. Так, в Барселоне и Жироне сегодня проходит массовая забастовка сторонников независимости от Испании. В Барселоне протестующие полностью заблокировали движение автотранспорта, перекрыв магистрали. А в Жироне прорвались на ж/д-станции и заблокировали пути. Также сообщается, что в городах фиксируются единичные столкновения с правоохранителями, однако полиция пока не принимает мер по разгону митингующих, которые также выступают в поддержку арестованных экс-министров правительства Карлеса Пучдемона.

