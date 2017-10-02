В Каталонии назвали сроки провозглашения независимости

Власти Каталонии объявят решение о провозглашении независимости в течение 24 часов после публикации результатов референдума. Об этом на пресс-конференции заявил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, передает La Vanguardia. Кром того, Пучдемон заявил о необходимости вывода из Каталонии полиции и Гражданской гвардии Испании. Он также отметил, что каталонские власти проведут расследование нарушения прав жителей региона в ходе референдума. "Я думаю, что мы заслужили право быть услышанными, чтобы на наши проблемы напрямую обращали внимание европейские институты", - заявил Пучдемон. Он также отметил, что для урегулирования ситуации между Барселоной и Мадридом "необходимо посредничество третьей стороны".

