В Конгрессе США намерены призвать к импичменту Трампа

Член Конгресса США от штата Техас, демократ Эл Грин, намерен сегодня, 17 мая, призвать к импичменту президента Дональда Трампа. Об этом написал в всоем аккаутне в Twitter. "Сегодня в Конгрессе Соединенных Штатов Америки я призову к импичменту президента", - написал конгрессмен в своем Twitter.

Он намерен сделать свое заявление будет между 9 и 10 часами утра по местному времени (между 17:00 и 18:00 по Киеву). Эл Грин избран в Корнгресс США от 9 округа штата Техас. Напомним, ранее глава комитета палаты представителей Конгресса США по надзору и государственной реформе Джейсон Чаффетс потребовал от Федерального бюро расследований предоставить записи со встреч президента США Дональда Трампа и экс-главы ФБР Джеймса Коми. Ранее The New York Times сообщила о записке Коми, в которой президент США требовал прекратить расследование в отношении советника Майкла Флинна.

