В МИД Польши сделали новое жесткое заявление в адрес Украины

Заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий заявил, что решения, которые сегодня принимает Украина, ставят под сомнение стратегическое партнерство между странами. Об этом заместитель главы МИД Польши заявил накануне в польском Сейме, сообщает PAP.

"Украина принимает сегодня решения, ставящие под сомнение заявления о стратегическом партнерстве", - сказал он.

По его словам, с украинской стороны не хватает решений, которые бы способствовали историческому диалогу.

Напомним, накануне польское правительство представило депутатам Сейма информацию об актуальных отношениях Польши с ближайшими соседями, в частности с Украиной. С соответствующим ходатайством обратилась оппозиционная партия "Гражданская платформа".

Представляя информацию, Цихоцкий заявил, что польское правительство должно реагировать "на ситуацию, когда мы видим решение наших партнеров, даже наших союзников, которые противоречат отношениям союзников, партнеров или соседей".

По его словам, примером этого является "непонятное, скандальное решение украинских государственных служащих запретить поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов в Украине".

Цихоцкий также заявил об обеспокоенности заявлениями главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который "в публичных заявлениях признает кладбище в Быковне незаконным".

"Мы поддерживаем конструктивный контакт на различных уровнях, включая высший, президентский, где пытаемся эти вопросы прояснить", - сказал он.

Как сообщалось, главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу.

Напомним, в связи с жесткими заявлениями польских политиков в отношении Украины президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Консультационный комитет является совещательным органом, который призван способствовать реализации договоренностей между главами двух государств, направленных на углубление дружественных отношений между Украиной и Республикой Польша, который возглавляют внешнеполитические советники президентов.

Как заявлял глава польского МИДа Витольд Ващиковский, Украина слишком долго "использовала" Польшу. Он отметил, что Варшава долгое время безоговорочно оказывала поддержку Украине с точки зрения своей безопасности. Он признал, что в последнее время Киев "использует" Польшу в расчете на то, что эта поддержка никогда не иссякнет.

В свою очередь сегодня "отметился" громким высказыванием и вице-консул Генерального консульства Польши в Луцке Марек Запур. Он заявил, что Львов - польский город, а Украина "оккупировала" Крым и Донбасс. По материалам "Сегодня".