В Москве произошел пожар в здании Службы внешней разведки РФ, есть погибшие

Три человека погибли при пожаре в кабельном коллекторе в одном из технических зданий Службы внешней разведки (СВР) России на юго-западе Москвы. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой источник в экстренных службах. "По уточненным данным, спасены семь людей", - сообщили агентству. По информации источника, общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Ранее в СВР сообщали, что при пожаре никто не пострадал. Новые данные ведомство на данный момент не прокомментировало. Предполагают, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания кабеля. Напомним, под Донецком в районе поселка Опытное Ясинуватского района произошел пожар на складе боеприпасов боевиков. Последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. Жилые дома и инфраструктура Донецка получили многочисленные повреждения. Причиной пожара считают нарушения мер безопасности при хранении и обращении с боеприпасами.

