В НАТО выразили обеспокоенность заявлением Трампа

В НАТО выразили обеспокоенность относительно заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что НАТО является устаревшей организацией. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

Штайнмайер отметил, что заявления Трампа о ЕС и НАТО были восприняты с удивлением и обеспокоенностью не только в Брюсселе. Немецкий дипломат добавил, что высказывания Трампа в интервью газете Bild могут не только повлиять на повестку дня в Брюсселе, но и полностью ее определить.

"Посмотрим, как эти заявления повлияют на политику США", - сказал Штайнмайер.

В свою очередь пресс-секретарь НАТО сообщил, что в Брюсселе надеются на выполнение США своих обязательств при новом президенте.

15 января Трамп заявил, что у НАТО "есть проблемы" и Альянс является якобы устаревшей организацией, а потому недостаточно эффективно занимается проблемой терроризма.