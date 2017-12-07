В палате представителей США отвергли проект резолюции об импичменте Трампу

Члены палаты представителей США в среду проголосовали против проекта резолюции об импичменте президенту страны Дональду Трампу, сообщают местные СМИ.

Против документа высказались 364 человека, а за - только 58. Против предложения об импичменте голосовали как соратники Д.Трампа по республиканской партии, так и многие демократы.

Ранее лидеры Демократической партии в конгрессе заявляли, что сейчас - не время для рассмотрения вопроса об импичменте. По их мнению, сначала нужно дождаться завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о том, координировал ли свои действия с РФ предвыборный штаб Д.Трампа в 2016 году. При этом, как отмечает издание "Хилл", лидеры демократов в палате представителей в данном случае не стали требовать от однопартийцев обязательно голосовать против проекта резолюции.

Предложение об импичменте выдвинул конгрессмен-демократ Эл Грин. Он не сформулировал обвинения президента в конкретных нарушениях, а ограничился утверждениями о том, что действия главы государства опасны для США.

Ранее некоторые другие конгрессмены-демократы также делали попытки добиться импичмента Д.Трампа, но Э.Грин стал первым, кто довел дело непосредственно до голосования.