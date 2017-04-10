В Польше заявили, что самолет Качиньского начал распадаться еще в воздухе

Подкомиссия по вопросам расследования Смоленской авиакатастрофы при Минобороны Польши считает, что самолет Леха Качиньского начал распадаться еще в воздухе.

"Самолет начал распадаться в воздухе и начал терять фрагменты, которые падали на землю, еще до березы. Береза никак не повлияла на исход катастрофы", - заявил сегодня утром в эфире телеканала TVP Info глава подкомиссии Вацлав Берчиньский, пишет "Радио Польша".

Прежняя версия гласила, что при заходе на посадку на аэродром Смоленск- Северный в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился.

На вопрос, чем обосновывается новый вывод, Берчиньский сказал, что специалисты внимательно изучили переговоры пилотов с командно-диспетчерским пунктом. По его словам, фрагменты самолета разбросаны на десятки метров.

При этом глава подкомиссии подчеркнул, что причины катастрофы пока остаются неизвестными.

Напомним, что 3 апреля было сделано еще одно громкое заявление по поводу Смоленской катастрофы. Польская прокуратура обвинила в крушении Ту-154 российских диспетчеров и некое третье лицо, которое якобы находилось в диспетчерской вышке.

Смоленская катастрофа, в которой погиб польский президент, произошла ровно семь лет назад - 10 апреля 2010 года.

Самолет, на борту которого находились 96 человек, включая главу государства Леха Качиньского, разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск- Северный в условиях сильного тумана и ограниченной видимости. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Качиньский направлялся в Россию на траурные мероприятия по случаю семидесятой годовщины расстрела польских офицеров в катынском лесу.