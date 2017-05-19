В России не ожидают снятия санкций в ближайшие три года

Председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф не рассчитывает на снятие санкций с России в ближайшие три года. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC. Греф уточнил, что в ближайшие три года стратегия Сбербанка ориентируется на "негативный сценарий", согласно которому санкции против России не будут отменены. "Санкции были введены по политическим мотивам, и их снятие, скорее всего, также будет мотивировано политикой. В какой-то степени, это тупик", - рассказал Греф. Также Греф отметил, что экономика России на данный момент адаптировалась к наложенным на страну санкциям, хотя 2014 и 2015 года были очень тяжелыми для банковской системы. Напомним, ранее сообщалось, что хозяйственный суд Киева запретил российскому Сбербанку использовать на территории Украины бренд "Сбербанк". Такое решение суд принял 18 апреля, передает пресс-служба украинского Ощадбанка.

