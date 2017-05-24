В России скончался внук Иосифа Сталина, режиссер театра Российской армии Александр Бурдонский.

Об этом Интерфаксу сообщили в театре, где работал Бурдонский.

Бурдонский долго время находился в госпитале из-за проблем с сердцем.

Александр Бурдонский - режиссер-постановщик более 20 спектаклей в театре Российской армии. Является внуком Иосифа Сталина и старшим сыном генерал- лейтенанта авиации Василия Сталина.

В прошлом году режиссер отметил 75-летний юбилей.

Напомним, в 2016 году в Москве скончался внук Иосифа Сталина, 80-летний Евгений Джугашвили. Джугашвили умер на одной из улиц на северо-востоке Москвы. Его нашли без сознания прохожие, которые позвонили в "скорую", однако прибывшим медикам не удалось его спасти.