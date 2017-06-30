В США вступил в силу иммиграционный указ Трампа

В США в четверг вступил в силу иммиграционный указ президента Дональда Трампа, который до сих пор был заблокирован по решению судов, сообщает CNN.

90-дневный запрет на въезд в США начал действовать для граждан шести стран - Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Однако, согласно уточнению Верховного суда, ограничения не должны касаться тех, у кого в США есть близкие родственники, бизнес, действующая виза или гражданство, а также тех, кто учился или учится в стране. Кроме того, начал действовать 120-дневный запрет на прием беженцев.

В понедельник Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию на блокировку указа (это произойдет в октябре), а до тех пор некоторые его положения обрели законную силу. Новые правила начали действовать через 72 часа после решения суда, в 20:00 по вашингтонскому времени (3:00 по киевскому времени).

Верховный суд дал ход второй, более мягкой версии иммиграционного указа Трампа. Как и первая, подписанная в январе, она была заблокирована решением сразу нескольких судов, которые сочли распоряжение президента незаконным.