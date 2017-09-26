Венгрия намерена блокировать сближение Украины с Евросоюзом

Венгрия намерена блокировать и ветировать любой шаг, направленный на сближение Украины с Европейским союзом, после того, как Киев принял новый закон об образовании. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает сайт венгерского правительства. "Мы гарантируем, что Украина пострадает в будущем", - заявил Сийярто. Он также назвал "стыдом и позором" принятие нового закона об образовании в Украине, согласно которому национальным меньшинствам в школах будут преподавать все предметы, кроме родного языка, на украинском. "Президент Порошенко говорил о сближении Украины с Европой, но сегодня он сделал огромный шаг в обратном направлении. До сих пор Петр Порошенко говорил о европейской Украине, но можете забыть об этом с этого момента", - отметил министр и добавил, что Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, во международных организациях, особенно в ЕС. Он также подчеркнул, что на заседании Совета ООН по правам человека Венгрия наложит вето на любую позицию ЕС, которая не будет осуждать Украину "с достаточной силой и решимостью". Напомним, ранее Венгрия призвала ООН провести расследование из-за реформы образования в Украине. По мнению венгерской стороны, новый закон об образовании нарушает право на использование языка национальных меньшинств.

