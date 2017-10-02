Власти Испании пригрозили отобрать автономию у Каталонии

Министр юстиции Испании Рафаэль Катала заявил, что государство может воспользоваться своим конституционным правом и отменить автономию Каталонии, если ее региональный парламент провозгласит независимость, передает Deutsche Welle. По словам министра, согласно 155-й статье конституции Испании, центральное правительство имеет право отменить автономный статус Каталонии. "Существует 155-я статья (конституции, - ред.). Мы применим всю силу закона. Нашим долгом является решение проблем и мы это сделаем, даже если определенные меры будут болезненным. Но если кто-то провозгласит независимость, мы вынуждены будем сказать им, что они этого не имеют права сделать", - подчеркнул чиновник. Напомним, Европейская комиссия назвала ситуацию с референдумом в Каталонии внутренним делом Испании и отметила, что согласно конституции Испании, голосование не было законным. Согласно информации Еврокомиссии, кроме того, если бы референдум был организован в соответствии с конституцией Испании, это означало бы, что отделенная от Испании Каталония окажется также вне Европейского союза.

