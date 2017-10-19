Во Франции сенат принял новый антитеррористический закон

Французский сенат в среду, 18 октября, вслед за Национальным собранием одобрил новый антитеррористический закон. Об этом сообщает DW. Как сообщает издание, с вступлением закона в силу в стране будет отменено чрезвычайное положение, которое действовало почти два года. Отмечается, что документ позволит министру внутренних дел и префектам департаментов ограничивать свободу передвижения подозреваемых в терроризме без решения суда. Кроме этого, полиция имеет право организовывать масштабные проверки на вокзалах и в аэропортах. Также закон позволит властям применять штрафные санкций по отношению к так называемым "проповедникам ненависти". То есть, власти смогут закрывать мечети и другие религиозные учреждения в том случае, если в них распространяются "теории и идеи" терроризма.

