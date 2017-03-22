Возле британского парламента произошла стрельба, есть раненые

В Лондоне возле британского парламента произошла стрельба, в результате чего ранены более десятка человек, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу парламента. Сообщается, что возле здания парламента Великобритании обстреляли нескольких человек. По данным Reuters, ранения получили более десятка человек. Полиция на данный момент прокомментировала произошедшее как "инцидент с применением оружия". В результате стрельбы приостановлена работа платы общин британского парламента, в здание никого не пускают. По словам свидетелей, сначала возле здания прогремел выстрел, после чего раздались крики людей. Также сообщается, что неизвестный напал на полицейского. Внутри здания медики оказывают помощь двум раненым, а еще не менее 10 пострадавших находятся на Вестминстерском мосту. На место инцидента прибыла воздушная скорая помощь.

