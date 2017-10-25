Впервые правовой акт ЕС подписан в электронном виде

В Евросоюзе состоялось первое в истории электронное подписание юридически обязывающего правового акта.

В Европарламенте в Страсбурге председатель ассамблеи Антонио Таяни и постпред Эстонии при ЕС Матти Маасикас от Совета ЕС и страны-председательницы ЕС подписали в электронном виде пересмотренное положение "О безопасности поставок газа". Электронная подпись открывает путь к вступлению этого документа в силу.

"Это событие знаменует собой первый публичный шаг на уровне ЕС в процессе внедрения электронной подписи", - отмечается в коммюнике Совета ЕС.

Эстония, которая в этом полугодии в порядке ротации председательствует в ЕС, поставила в центр внимания своего председательского семестра все, что связано с переходом к цифровой экономике и электронному управлению.

Глава Европарламента А.Таяни отметил в этой связи, что в ЕС Эстония находится на переднем крае перехода к цифровой эпохе.

"Мы должны использовать импульс, данный эстонским председательством (в ЕС), для дальнейшего продвижения цифровых методов", - подчеркнул он, напомнив, что в мае Европарламент в своем докладе призвал институты ЕС подать пример электронного правительства.

М.Маасикас, в свою очередь, убежден, что при таком ходе дела скоро все правовые акты ЕС могут подписываться в электронном виде, потому что "электронная подпись экономит бумагу, время и деньги".

В Европе квалифицированная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как рукописная, в ведении бизнеса, исполнительных процедурах или принятии обязательств.