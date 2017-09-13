Юнкер: необходимо создать совместную армию ЕС до 2025 года

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости создать полноценный Европейский оборонный союз к 2025 году. Об этом он сказал в среду в Страсбурге в Европейском парламенте во время ежегодного выступления.

"Я хочу, чтобы мы посвятили дальнейшие усилия вопросу обороны. Уже есть новый Европейский оборонный фонд, как и постоянное структурированное сотрудничество в области обороны. К 2025 году нам нужен полноценный Европейский оборонный союз. Нам это нужно. И НАТО этого хочет", - отметил Юнкер.

Президент Еврокомиссии также высказался за скорейшее принятие решений в сфере внешней политики для Евросоюза, которые помогли бы сделать Союз сильным игроком в мире.

"Для того, чтобы иметь больше веса в мире, мы должны иметь возможность быстрее принимать внешнеполитические решения. Вот почему я хочу, чтобы государства-члены рассмотрели, как внешнеполитические решения могут быть переведены от единогласного голосования к квалифицированному большинству. Это уже предусмотрено Договором, если все государства-члены согласятся это сделать", - объяснил Юнкер.