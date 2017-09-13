Юнкер обозначил приоритеты ЕС на предстоящий год

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер сообщил, что направил в среду руководству Европарламента и эстонскому председательству Совета ЕС письмо о намерениях, в котором обозначены главные приоритеты исполнительной коллегии ЕС на предстоящий год.

Он назвал пять позиций.

"Усиление торговой программы ЕС, имея в виду, что "торговля - это рабочие места". По его словам, стоит задача до конца мандата нынешней Еврокомиссии финализировать соглашения о свободной торговле с важнейшими партнерами ЕС, обеспечив полную прозрачность процесса. "Но мы не наивные сторонники свободной торговли, - отметил глава ЕК. - Европа должна защищать свои интересы".

Ж.-К.Юнкер высказался за построение более сильной и конкурентоспособной европейской промышленности. Но такой, которая не обманывает своих потребителей, уточнил он, имея в виду скандал в автомобильной промышленности с манипуляцией данными об эмиссии газов. Нужна "новая промышленная стратегия для Европы".

Европа, считает Ж.-К.Юнкер должна быть в авангарде борьбы против климатических изменений. На этом направлении Еврокомиссия представит свои новые предложения.

В предстоящий период необходимо развивать цифровую экономику и цифровое общество, заботясь при этом о защите интеллектуальной, собственности, культурной идентичности, борьбе против терроризма и киберугроз. Он указал на то, что "кибератаки не знают границ" и в последнее время их число против ЕС значительно выросло.

Миграция останется приоритетом ЕС на ближайшую перспективу. Он видит в работе по урегулированию миграционного кризиса реальные успехи. Но необходимо больше солидарности государств-членов ЕС в этом вопросе. "У Европы коллективная ответственность", - подчеркнул Ж.-К.Юнкер, отметив "скандальную" позицию ряда стран ЕС, которую нельзя дальше терпеть. Он также в очередной раз поставил вопрос об организации "легальной иммиграции".