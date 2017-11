Землетрясение на границе Ирана и Ирака: количество жертв превысило 400 человек

В результате землетрясения на границе Ирана и Ирака, которое произошло на регион в воскресенье, 12 ноября, погибло более 400 человек. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на официальные источники.

На данный момент новостным агентствам сообщили, что число погибших в результате сильного землетрясения в Иране возросло до 407 человек.

BREAKING: Official tells news agencies that Iran's death toll in powerful earthquake rises to 407. - The Associated Press (@AP) 13 листопада 2017 р.

Напомним, сотни людей погибли в Иране и Ираке из-за землетрясения магнитудой 7,3 балла, Ранее власти сообщали о 395 жертвах. Спасатели занимаются поисками десятков людей, оказавшихся под обломками в горной местности. Землетрясение ощущалось в нескольких западных провинциях Ирана, но наиболее пострадала провинция Керманшах, там объявили трехдневный траур. В округе Сарпол-е Захаб в провинции Керманшах, примерно в 15 км от границы с Ираком погибли более 142 человека. Без электричества остались несколько иранских и иракских городов.