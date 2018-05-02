17 штатов подали в суд на Трампа из-за экологических требований

Калифорния и еще 16 штатов недовольны ослаблением экологических требований для автомобилей. Об этом сообщает немецкое издание DW.

В частности, как сообщается, штаты обвинили администрацию Трампа в нарушении законодательства и создании угрозы для здоровья детей.

Всего Калифорния и еще 16 штатов США подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа, обвинив его в ослаблении экологических предписаний для автомобилей.

"Хватит - значит, хватит, - Речь идет не о том, чтобы искать конфликт с администрацией Трампа. На карту поставлено слишком многое, затрагивающее здоровье и экономику Америки, чтобы сидеть сложа руки", - заявил генеральный прокурор Калифорнии Ксавье Бесерра во вторник, 1 мая, в Сакраменто.

В свою очередь губернатор Калифорнии Джерри Браун обвинил действующего главу Агентства по охране окружающей среды США (ЕРА) Скотта Пруитта в том, что тот нарушает действующее законодательство и ставит под угрозу здоровье детей. По словам Брауна, Пруитт и Трамп хотят, чтобы люди покупали больше бензина и сильнее загрязняли среду.

Белый дом отказался от комментариев. Помимо Калифорнии, исковое заявление подписали Нью-Йорк, Иллинойс, Айова и другие штаты.

Напомним, как сообщалось ранее, администрация президента США Дональда Трампа запланировала усилить экологические требования к импортируемым автомобилям.