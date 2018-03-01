Администрация Трампа направила Варшаве сигнал о "заморозке" встреч на высшем уровне из-за принятия в Польше закона об Институте национальной памяти

Администрация президента США Дональда Трампа направила Варшаве сигнал о "заморозке" встреч на высшем уровне из-за принятия в Польше закона об Институте национальной памяти, что привело к спору с Израилем.

Официальной Варшаве не стоит рассчитывать ни на встречу с президентом Дональдом Трампом, ни на встречу с вице-президентом США Майком Пенсом до тех пор, пока кризис не будет урегулирован, пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Как сообщили изданию связанные с польскими дипломатами источники, "США выдвинули ультиматум", а встречи на высшем уровне "заморожены" до решения польско-израильского спора.

В мае этого года к Польше на месяц переходит председательство Совете безопасности ООН. В связи с чем президент Польши Анджей Дуда посетит Нью- Йорк и Чикаго, также запланирован визит в США премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. В Министерстве иностранных дел Польши надеялись на то, что эти визиты будут одним из важнейших дипломатических событий текущего года, отмечает Onet.pl.

Польские дипломаты приложили все усилия для организации встречи с Трампом и Пенсом. Однако с момента начала кризиса в польско-израильских отношениях из Белого дома поступали сдержанные сигналы.

"Американцы деликатно сказали, что с организацией встреч с высшими руководителями США возникнет проблема", - пояснил источник журналистов.

В начале февраля Дуда посетил Южную Корею в связи с зимними Олимпийскими играми в Пхенчхане. Там также находился вице-президент США Майк Пенс. С польской стороны, по данным издания, были предприняты попытки организовать встречу Дуды и Пенса, но она так и не состоялась.

В канцелярии президента Польши данную информацию пока не комментируют.

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Напомним, в четверг, 1 марта, вступил в силу закон об Институте национальной памяти, которым в частности, вводится уголовная ответственность за "отрицание преступлений украинских националистов" и обвинений поляков в причастности к преступлениям Третьего рейха.

В ночь на 1 февраля Сенат Польши 57 голосами принял без поправок скандальный закон об Институте национальной памяти. 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон.

Однако после этого он оспорил некоторые положения данного закона в Конституционном суде.

Инициативу польских законотворцев раскритиковал Израиль. В парламенте Израиля предложили законопроект, согласно которому польский закон об Институте национальной памяти, запрещающий говорить о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха, приравнивается к отрицанию Холокоста.

Позже ряд израильский СМИ распространил информацию о том, что Польша заморозила соответствующий закон под давлением Израиля. Однако в Министерстве юстиции Польши опровергли это заявление, указав на то, что каждый принятый парламентом и подписанный президентом закон является обязательным к выполнению.

Законопроект также раскритиковали в ОБСЕ и Государственном департаменте США, заявив о том, что он может подорвать свободу слова и академического дискурса в стране.