Amnesty International требует от Саудовской Аравии предъявить тело журналиста Хашкаджи

Международная неправительственная организация Amnesty International требует от властей Саудовской Аравии "немедленно предъявить" тело убитого журналиста Джамаля Хашкаджи для проведения вскрытия. Об этом сообщает Голос Америки.

Директор Amnesty International по кампаниям на ближнем востоке Самах Халил заявил, что нельзя доверять саудовской версии развития событий. Он сказал, что нужно провести расследование под эгидой ООН.

Он считает, что такое расследование не позволит избежать умалчивания фактов реальной роли правительства Саудовской Аравии, что привели к гибели журналиста.

Хадид подчеркнул, что истину "могут скрывать для сохранения международных бизнес-связей" Саудовской Аравии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Саудовская Аравия признала смерть Хашкаджи в своем консульстве. Саудовский король отправил в отставку заместителя главы службы общей разведки Ахмеда Асири.

Также стоит отметить, что в Саудовской Аравии заявили, что Хашкаджи умер от удушающего захвата сзади. Власти Саудовской Аравии полагают, что журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи умер от удушающего захвата сзади или удушения руками.