Белорусская церковь намерена получить автокефалию

Белорусская автокефальная православная церковь поддерживает предоставление томоса Украинской православной церкви и планирует также официально получить статус автокефалии.

Об этом заявил первоиерарх Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), архиепископ Святослав Логин, сообщает Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, как Белорусская автокефальная православная церковь оценивает решение Константинопольского патриархата предоставить УПЦ статус автокефальной, он сказал: "Мы, конечно, поддерживаем это решение. Наша цель - также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии. Исторически мы имеем многовековую православную традицию. В прошлом веке наша церковь делала реальные шаги для того, чтобы получить автокефалию и чтобы ее признали".

По его словам, украинская церковь им близка.

"Потому что в прошлом мы имели единую митрополию - церковь в Беларуси начиналась с Киевской митрополии. Позже это была Киево-Литовская митрополия с центром в Новогрудке - она была уничтожена Московской церковью. И по сей день Москва делает все, чтобы украинская и белорусская церкви автокефалии не получили", - отметил архиепископ.

Он добавил, что положение церкви в Украине и Беларуси сейчас очень отличается.

"Украинская церковь шла к автокефалии почти 30 последних лет. Там возрождались храмы, приходы, епархии и независимое церковное сознание. Пример Украины показывает, что и Беларусь должна стремиться к духовной независимости от Москвы", - подчеркнул архиепископ.

Как сообщалось, апреля 2018 года президент Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании Томоса об автокефалии УПЦ. Константинополь начал необходимые для этого процедуры.

В начале осени Вселенский патриархат назначил своих экзархов в Киеве. РПЦ возмутилась тем, что решение приняли без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Онуфрием . В России считают подобные действия Варфоломея "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".

В УПЦ МП заявили, что хотят созвать свой Собор из-за экзархов Варфоломея.

Стоит отметить, что Белорусская автокефальная православная церковь - это название нескольких неканонических религиозных организаций, объявивших себя автокефальной (то есть независимой) церковью Белоруссии и белорусской диаспоры (с 1944 г. - была в эмиграции).