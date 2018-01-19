Бразилия может получить рекордный урожай кофе в 2018г

Бразилия может увеличить урожай кофе на 30% в 2018 году, до рекордных в истории 58,5 млн мешков, прогнозируют эксперты правительственного агентства Conab.

Бразильский институт географии и статистики оценивает урожай в более скромные 53,2 млн мешков, Rabobank - в 59 млн мешков. 1 мешок равен 60 кг.

По словам главы отдела данных по агробизнесу Conab Аролду Нету, благоприятные погодные условия могут положительно сказаться на урожае кофе. Урожай кофе сорта арабика может повыситься до 44,6 млн мешков, робусты - до 14 млн мешков.

Эксперты отмечают, что рекордный урожай может помочь стране вернуть себе утраченную долю мирового рынка. В 2017 году экспорт необжаренных зерен из Бразилии снизился на 10%, до минимума за пять лет. Доля страны в мировом экспорте сократилась на 3 процентных пункта, до 26%, по данным CeCafe.

Между тем, по прогнозам экспертов, предложение кофе в этом году превысит спрос, что может негативно сказаться на ценах. В прошлом году цены на кофе продемонстрировали один из худших показателей среди всех сырьевых товаров, отслеживаемых агентством Bloomberg.