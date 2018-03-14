Британцев предупредили об опасности поездок в Россию

МИД Великобритании предупредил жителей королевства о возможных рисках поездок в Россию из-за политической напряженности между двумя странами.

В новых рекомендациях для граждан Великобритании, планирующих поехать в Россию, говорится, что британцам стоит "проявлять бдительность" и "избегать любых демонстраций и акций протеста".

Также в МИД предостерегли граждан от открытого выражения своей политической позиции во время поездок в Россию.

"Из-за растущей напряженности между Великобританией и Россией вы должны быть осведомлены о возможных антибританских настроениях и проявлениях агрессии в текущее время", - говорится в заявлении МИД.

В этом заявлении также отмечается, что у британского посольства в Москве нет информации о каких-то сложностях для британцев во время поездок по России.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери.

Российская сторона полностью отрицает обвинения.