Британия выступает за ужесточении санкций против РФ, - Мэй

Великобритания настаивает на ужесточении санкций против РФ из-за инцидента в Керченском проливе.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на борту самолета по пути в Буэнос-Айрес для участия в саммите G20, пишет Reuters.

Она подчеркнула, что Лондон всегда находится на "переднем крае" в ЕС, требуя ограничений в отношении к РФ в ответ на ее поведение.

Мэй назвала ситуацию с захватом украинских военных кораблей и моряков стандартным поведением РФ и отметила, что Россия должна освободить корабли и моряков, а также добиться деэскалации ситуации.

Отметим, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия и Франция готовы выступить посредниками между Украиной и Россией, чтобы не допустить дальнейшей эскалации кризиса вокруг Керченского пролива.

В свою очередь, Украина призывает Евросоюз и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новым пакетом санкций. Германия уже заявила, что поддерживает санкции против РФ. По материалам "Фокус".